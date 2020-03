Derde seizoen HBO-serie Westworld exclusief bij Ziggo

Vanaf vandaag is het derde seizoen van de HBO-serie Westworld exclusief te zien bij Ziggo via het aanvullende pakket Movies & Series XL.

Westworld

In deze met vele prijzen bekroonde dramaserie over het begin van kunstmatig bewustzijn en de geboorte van een nieuwe vorm van leven op aarde, verlaten de robots het futuristische park ‘Westworld’ en zoeken zij in dit gloednieuwe seizoen hun weg in de ‘echte’ wereld.

Nieuw dit seizoen is Aaron Paul (Breaking Bad), die aan de bekende cast met Evan Rachel Wood (Dolores), Thandie Newton (Maeve), Ed Harris (Man in Black), Jeffrey Wright (Bernard) wordt toegevoegd. Het derde seizoen bestaat uit 8 afleveringen waarvan wekelijks een nieuwe aflevering wordt toegevoegd aan het aanbod bij Ziggo.

The Plot Against America

Vanaf dinsdag is de eerste aflevering van de HBO mini-serie The Plot Against America te zien via Movies & Series XL van Ziggo. The Plot Against America is van regisseur David Simon (The Wire), waarin Franklin D. Roosevelt wordt verslagen bij de presidentsverkiezingen van 1940 en een xenofobe populist de natie richting het fascisme drijft. De serie bestaat uit zes afleveringen.

Curb Your Enthusiasm

Op 1 april volgt het complete tiende seizoen van de langstlopende HBO-scripted komedieserie ooit: Curb Your Enthusiasm, waarin Larry David (Seinfeld) in allerlei hachelijke situaties terecht komt.

Video: