Diverse lokale DAB+-netwerken zijn verhuisd naar een nieuwe frequentie. De frequentiewisseling heeft te maken met een herindeling van de digitale ether.

Regionale radiozenders

In de komende maanden worden de digitale etherindeling voor publieke en commerciële radiozenders opnieuw ingedeeld. Regionale publieke en regionale commerciële radiozenders krijgen de komende maanden een uitzendgebied op DAB+ dat beter past bij hun regio. Daarnaast zijn er nieuwe internationale afspraken gemaakt waardoor bepaalde frequenties niet meer beschikbaar zijn voor Nederland. Tevens komt er extra digitale capaciteit vrij in de Randstad.

Verhuizing

Door deze herindeling moeten diverse lokale DAB+-netwerken van frequentie wisselen. De eerste fase die voor 1 juni klaar moet zijn is inmiddels uitgevoerd. Lokale DAB+-netwerken in de regio’s Noordoostpolder, Purmerend/Beemster, Stedendriehoek rond Apeldoorn/Deventer, Wageningen en Noordoost Brabant zijn inmiddels verhuisd naar een nieuw kanaal. Gisteravond werd ook in de regio Zoetermeer een nieuw kanaal in gebruik genomen. Aangezien dit netwerk van twee steunzenders gebruik maakt is de verwachting dat de tweede steunzender in Bergambacht binnenkort naar de nieuwe frequentie verhuisd. Om de nieuwe frequentie in te lezen in de genoemde regio’s is het soms noodzakelijk om de radio opnieuw de zenders te laten inscannen.

Tweede fase

In de tweede fase krijgen de de lokale DAB+netwerken in de regio’s Heiloo, Lelystad en de Achterhoek een nieuwe frequentie. Hierbij zullen deze netwerken in de periode tot 1 september een tijdelijke frequentie toegewezen. Vanaf 1 september moeten deze drie lokale netwerken op haar definitieve frequentie uitzenden. Meer over alle nieuwe frequenties voor lokale DAB+-netwerken vind je op de website FMTV.

Nieuwe regionale indeling

In de komende maanden zullen de regionale publieke- en commerciële radiozenders ook te maken krijgen met een nieuwe indeling van het digitale spectrum. Zo zal bijvoorbeeld het huidige regionale netwerk op kanaal 6B in Oost- en Noordoost Nederland worden opgesplitst in vier kleinere regionale netwerken. Dit betekent dat er in bepaalde regio’s minder regionale radiozenders te beluisteren zullen zijn maar ze de geluidskwaliteit in veel gevallen wel worden verbeterd.