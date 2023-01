Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere OUTtv, SLAM!TV en Stingray Classica de zogenaamde zenders van de maand in de maand januari.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

OUTtv

Bij aanbieder T-Mobile Thuis is OUTtv de zender van de maand in januari en voor iedereen te zien met digitale televisie bij T-Mobile op kanaal 18. “OUTtv is dé lifestyletelevisiezender voor de LGBTQI+ community & de openminded en biedt internationaal succesvolle tv-programma’s, populaire LGBTQI+ series, award winning films, Eurovision, indrukwekkende documentaires en de eigen OUTtv producties“, aldus de aanbieder. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende Entertainment Thema Pakket.

Stingray Classica

Bij aanbieder SKV uit Veendam is Stingray Classica de zender van de maand en te zien via kanaal 999. SKV over de zender: Stingray Classica is dé Nederlandse cultuurzender voor klassieke muziek, opera, ballet en culturele evenementen. 24 uur per dag zie en hoor je de meesterwerken van de grootste componisten. Ook is er aandacht voor concerten van Nederlandse bodem. Meer informatie via de website van SKV.

SLAM!TV

Bij aanbieder KabelNoord is SLAM!TV de zender van de maand in januari. “Van Ariana Grande tot Martin Garrix en van Zara Larsson tot Drake, de populairste muziekvideo’s van nu komen stuk voor stuk voorbij op kanaal 13.“, aldus KabelNoord.

KPN en Ziggo

Eerder was al bekend geworden dat bij aanbieder KPN de kinderzender Boomerang de zender van de maand is. Bij aanbieder Ziggo zijn tot 10 januari nog een aantal zenders te zien in het digitale basispakket die normaal onderdeel uitmaken van een aanvullend pakket.