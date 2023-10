Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere MTV Hits en Nick Jr. de zogenaamde zenders van de maand in de maand oktober.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

MTV Hits

Bij Odido (voorheen T-Mobile) is MTV Hits in oktober de zender van de maand bij de dienst Odido TV. “Deze muziekzender zendt verschillende populaire hitlijsten uit. De beste popmuziek en de grootste hits, de hele dag door, speciaal voor de fanatieke muziekliefhebber“, aldus Odido. De zender is te vinden op kanaal 18.

Nick Jr.

In de periode van 13 tot en met 30 oktober is Nick Jr te zien bij aanbieders Delta en Caiway. “Nick Jr. is een tv-zender voor peuters en kleuters met programma’s zoals Paw Patrol, The Tiny Chef Show en Blaze en de Monsterwielen. Met kleurrijke personages en fantastische verhalen wordt je kind aangemoedigd om spelenderwijs te leren en plezier te maken”, aldus Caiway. Bij Caiway is de zender te zien via kanaal 123 en bij Delta via kanaal 253. Normaal maakt de zender onderdeel uit van een aanvullend pakket maar is van 13 oktober tot en met 30 oktober voor alle abonnees te zien.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat bij KPN de zender NPO 2 Extra de zender van de maand is.