Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere Dance TV, Pebble TV en Nickmusic de zogenaamde zenders van de maand in de maand oktober.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Dance TV

Bij aanbieder T-Mobile Thuis is Dance TV de zender van de maand en te zien in het digitale basispakket op kanaal 18. ” DanceTV is dé zender voor DJ sets vanuit clubs & festivals wereldwijd. Ongefilterd, LIVE opgenomen, vanaf adembenemende locaties. Kijk exclusief naar festivals zoals Pacha, Burning Man, Loveland, Amnesia, Neversea, UNTOLD, en natuurlijk het Amsterdam Dance Event”, aldus de aanbieder.

Nickmusic

Bij aanbieder SKV uit Veendam is Nickmusic de zender van de maand in oktober en te zien via kanaal 999. “Nick Music is een van de kanalen van Nickelodeon en laat de leukste kindvriendelijke muziekvideo’s van dit moment zien. De programmering is speciaal gericht op jongens en meisjes van 5 tot 15 jaar“, aldus de aanbieder.

Pebble TV

Bij aanbieder Kabelnoord is Pebble TV de zender van de maand. De kindertelevisiezender is te vinden op kanaal 13. Pebble TV is populair omdat er geweldloze, fantasierijke, leerzame en Nederlandstalige kinderprogramma’s uitgezonden worden zonder reclameonderbrekingen

KPN

Eerder was al bekend geworden dat in oktober bij aanbieder KPN de televisiezender RTL Crime de zender van de maand is.