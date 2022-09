Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere NashvilleTV en INPLUS de zogenaamde zenders van de maand in de maand september.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

NashvilleTV

Bij aanbieder Kabelnoord is NashvilleTV te zien als zender van de maand in de maand september. De zender is voor alle abonnees met digitale televisie te zien via kanaal 13. “NashvilleTV richt zich op liefhebbers van countrymuziek in de breedste zin van het woord. De zender biedt een 24-uurs programmering met countryclips zonder hinderlijke reclameblokken. Op de populaire countryzender kijk en luister je naar muziek van o.a.: Luke Bryan, Carrie Underwood, Brad Paisley, Blake Shelton en Garth Brooks tot classic country van Dolly Parton, Johnny Cash, Merle Haggard en Willie Nelson“,

aldus Kabelnoord.

INPLUS

Bij aanbieder T-Mobile Thuis is INPLUS de zender van de maand in september. INPLUS is de nieuwe naam voor de televisiezender INSIGHT. “INSIGHT wordt herdoopt in INPLUS en om deze transformatie te vieren is deze spectaculaire zender gekozen tot zender van de maand. INPLUS heeft een brede selectie van programma’s met onder andere actiesporten, avonturenprogramma’s en lifestyleseries.“, aldus de aanbieder. De zender van de maand is bij T-Mobile thuis te vinden op kanaal 18.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat in september bij aanbieder KPN de televisiezender RTL Telekids de zender van de maand is.