Ook in de maand januari zijn er weer diverse televisiezenders zonder meerkosten te zien bij aanbieders van digitale televisie.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Kabelnoord en SKV

Bij aanbieders Kabelnoord en SKV (Veendam) is de kinderzender Cartoon Netwerk de zender van de maand en voor alle abonnees met digitale televisie te zien. Een overzicht van de tekenfilms op de televisiezender vind je hier. Bij aanbieder Kabelnoord is de zender te zien op kanaal 13 en bij SKV op kanaal 999.

T-Mobile

Bij aanbieder T-Mobile is E! Entertainment de zender van de maand en voor alle abonnees met digitale televisie via T-Mobile Thuis te zien op kanaal 18.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat bij KPN de kinderzender Nick Jr. de zender van de maand is in januari.