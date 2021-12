In de maand januari is de kinderzender Nick Jr. de zender van de maand bij KPN TV.De zender is voor iedereen met Interactieve televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Januari

De hele maand januari kun je kijken naar Nick Jr. als zender van de maand bij KPN. “Nick Jr. is hét merk voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Het biedt educatieve en vermakelijke content met fantastische verhalen en karakters, die kinderen motiveren om slimmer te spelen in een veilige en betrouwbare omgeving. Programma’s als PAW Patrol, Blaze en de Monsterwielen en Shimmer & Shine zijn bij Nick Jr. te zien en nemen de kleintjes mee op een leerzaam avontuur! Alle helden komen voorbij“, aldus KPN.

Kanaal 42

Nick Jr. is de hele maand januari gratis te zien in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.

NPO 1 Extra

Tot en met 31 december is NPO 1 Extra nog te zien als zender van de maand bij KPN. Op deze televisiezender zijn 24 uur per dag de uitzendingen rond de NPO Radio 2 Top 2000 te zien.