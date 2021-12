Komende nacht om 0.00 uur gaat de Top 2000 van start. De lijst der lijsten is te volgen via NPO Radio 2 en NPO 1 Extra.

Top 2000

Bij NPO Radio 2 staat de periode vanaf 1e Kerstdag tot Nieuwjaarsdag traditiegetrouw in het teken van de Top 2000. Op Eerste Kerstdag , zaterdag 25 december, wordt er om 0.00 uur gestart met de Top 2000 editie 2020.

Mash-up

NPO Radio 2-dj Bart Arens verzorgt met een spectaculaire mash-up van hits van de lijst der lijsten de opening. De lijst kent dit jaar weer een andere nummer één ten opzichte van vorige jaar. Queen heeft de nummer 1 van vorige jaar, Danny Vera, van de troon gestoten. De lijst is uitgebreid te volgen op radio, televisie en Internet.

NPO Radio 2

Via de radio is de lijst te volgen via NPO Radio 2. Deze radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Daarnaast is de lijst uitgebreid te volgen via de website en app van de radiozender.

NPO 1 Extra

Via themazender NPO 1 Extra kan de Top 2000 ook worden gevolgd. Bij alle aanbieders is de themazender van de NPO te zien in het digitale basispakket. Bij Ziggo is de zender te zien via kanaal 128 en bij KPN via kanaal 42. Voor de kanaalnummers van de overige aanbieders kan je hier terecht. NPO 1 Extra is ook live te volgen via Internet. In de nachtelijke uren zie je de tv-uitzending van de Top 2000 ook op NPO 3

Top 2000 Café gesloten

Het is door de maatregelen in verband met het coronavirus niet mogelijk om het Top 2000 Café in Beeld en Geluid te Hilversum te bezoeken. Wel is er een virtueel bezoek mogelijk. Meer informatie hierover vind je hier.

Meer informatie: https://www.nporadio2.nl/top2000