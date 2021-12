Publiek kan dit jaar wederom via tv-schermen virtueel aanwezig zijn in het Top 2000 Café in Hilversum. Het is helaas niet mogelijk om bezoekers fysiek te ontvangen bij de uitzending van de NPO Radio 2 Top 2000. Dit alles door de scherpere coronamaatregelen.

“Ongelooflijk jammer”

“Dat is natuurlijk ongelooflijk jammer, maar we hebben vorig jaar met de schermen een origineel alternatief gevonden dat werd omarmd door publiek én dj’s. Opeens was NPO Radio 2 te gast bij de luisteraars thuis”, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2. “Heel Nederland kon bij elkaar binnen kijken op de meest uiteenlopende momenten. We zagen spelende kinderen bij het ontbijt, verpleegkundigen tijdens hun dienst, piekfijn geklede feestvierders in de avond en pauzerende vrachtwagenchauffeurs. Ik vond het indrukwekkend om te zien hoe intensief onze luisteraars de lijst der lijsten samen beleven. Bij NPO Radio 2 kijken we dan ook uit naar een Top 2000-week vol aanstekelijke oer-Hollandse gezelligheid.”

Videobellen

Publiek kan tijdens de hele uitzending van de lijst via nporadio2.nl met een druk op de knop videobellen om via tv-schermen virtueel aanwezig te zijn in het Top 2000 Café.

Start Top 2000

De uitzending van de NPO Radio 2 Top 2000 begint op zaterdag 25 december om 00.00 uur met de openingsshow van Bart Arens, die te zien is op NPO 3. Voorafgaand blikken de dj’s van NPO Radio 2 eveneens op NPO 3 (NTR) vanaf 22.45 uur (dus op vrijdag 24 december) vooruit naar de opening.

De uitzending van de Top 2000 vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum is ook 24 uur per dag te volgen via de radiozender zelf, NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3.

Sociale media: