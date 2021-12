Bohemian Rhapsody van Queen herovert de troon en is voor de 18e keer de nummer één in de NPO Radio 2 Top 2000. Roller Coaster van Danny Vera, vorig jaar de aanvoerder van de lijst der lijsten, staat nu op de tweede plaats. Opvallend hoog dit jaar: A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum op de derde positie (vorig jaar 153) en Radar Love van Golden Earring op zes (vorig jaar 33). Afgelopen week kon er gestemd worden op de lijst der lijsten.

Peter R. de Vries

“Het blijft indrukwekkend om te zien hoe stemmers de NPO Radio 2 Top 2000 aangrijpen om hun gevoelens te uiten. Luisteraars gedenken Peter R. de Vries met hun keuze voor A Whiter Shade Of Pale en brengen een hommage aan de Golden Earring die dit jaar is gestopt wegens de ziekte van George Kooymans. De Top 2000 is ook deze keer tot in de hoogste regionen een weerspiegeling van de actualiteit van het afgelopen jaar”, zegt zendermanager Peter de Vries van NPO Radio 2.

Complete lijst

De volledige Top 2000 wordt donderdag 16 december tussen 12.00 en 14.00 uur onthuld tijdens Annemiekes A-Lunch op NPO Radio 2. Meteen daarna is de complete lijst ook te bekijken op de website van de radiozender.

Start Top 2000

De uitzending van de NPO Radio 2 Top 2000 begint op zaterdag 25 december direct om 00.00 uur. Traditiegetrouw is de nummer 1 op oudejaarsdag vlak voor de jaarwisseling te horen.

Uitzending Top 2000

De lijst met 2000 nummers wordt elk jaar samengesteld door het publiek en is te horen vanaf eerste kerstdag 00.00 uur tot en met oudejaarsavond op NPO Radio 2. De NTR verzorgt de televisie-uitzendingen Top 2000 Quiz, Top 2000 – The Untold Stories en Top 2000 a gogo op NPO 3. De uitzending van de Top 2000 vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum is ook 24 uur per dag te volgen via nporadio2.nl, NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3.