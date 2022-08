Giel Beelen heeft vanmorgen bekendgemaakt dat hij (tijdelijk) gaat stoppen met radio maken. Tot het eind van het jaar is Beelen nog op NPO Radio 2 te horen.

Wereldreis

Beelen gaat een jaar geen radio maken om andere dingen te doen, zoals focussen op zijn podcast KUKURU en de wereld rondreizen met zijn vriendin. Daarmee komt er een einde aan zijn programma op NPO Radio 2.

Groot avontuur

“Samen met mijn grote liefde Floor Joustra ga ik in 2023 de wereld rondreizen en helemaal in het nu leven. Ontzettend spannend en we hebben er onwijs veel zin in!”, vertelt Giel. “Mijn contract zou tot 2023 doorgaan maar voor dit grote avontuur heb ik dit in overleg vervroegd. Hoe volgend jaar er uit gaat zien weten we nog niet. We laten ons inspireren, meevoeren en raken. We gaan het leven ervaren en nemen je mee.”

Tot het eind van het jaar is Giel Beelen elke werkdag tussen 22.00 en 00.00 uur te horen met zijn programma GIEL op NPO Radio 2.