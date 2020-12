Documentaire Danny Vera te zien bij Omroep Zeeland

Vandaag, vrijdag 25 december, is de documentaire Danny Vera: Van oma’s kelder tot Carré te zien bij Omroep Zeeland. De documentaire is onderdeel van de Zeeuwse Documentaireweek 2020 die deze week te zien is op de regionale omroep.

Documentaire

Danny Vera: Van oma’s kelder tot Carré is een documentaire over de Zeeuwse singer/songwriter Danny Vera. Inmiddels toegetreden tot de top van Nederlandse artiesten als het gaat om bekendheid. Zo staat Danny Vera nu op de nummer 1 in de Top 2000 die vandaag van start is gegaan. Maar die plek is niet vanzelf gekomen.

Lange weg

In deze documentaire, gemaakt door Pim van den Berge, zien we de lange weg die Vera heeft moeten afleggen en hoe hij uiteindelijk, door in zichzelf te blijven geloven, volle zalen trok. Van een hilarisch eerste optreden op een trouwerij, via een nummer 1 hit in Turkije, naar een uitverkocht Carré. De documentaire is vandaag om 16.00, 20.30 en 22.00 uur te zien op Omroep Zeeland TV, via de website van Omroep Zeeland en de app. Na uitzending is de documentaire nog 10 dagen terug te kijken.

Zeeuwse Documentaireweek 2020

Van 25 december tot en met 31 december is het de Zeeuwse Documentaireweek bij Omroep Zeeland. Dit jaar is het de afsluiter van ZeeDoc, waarbij iedere week een Zeeuwse documentaire werd uitgezonden, in het kader van het 30-jarig bestaan van Omroep Zeeland. Een overzicht van alle documentaires die worden uitgezonden de komende week vind je hier.

Kijken

Omroep Zeeland is bij Ziggo te zien via kanaal 711 en Delta kanaal 11. Voor andere overige kanalen kan je hier terecht. Live kijken via Internet kan via deze link.

