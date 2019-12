Documentaire ‘Het Beest van Harkstede’ te zien op Videoland

Vanaf vandaag, woensdag 18 december, is de driedelige documentairereeks ‘Het Beest van Harkstede’ te zien bij Videoland.

Willem van Eijk

In deze True Crime-documentaire staan de gruweldaden van seriemoordenaar Willem van Eijk centraal, die in de jaren ’70 en ’90 vijf jonge vrouwen ombracht. Tevens wordt hij in verband gebracht met talloze coldcase zaken uit die tijd. Schrijver Sytze van der Zee, die vele gesprekken met Van Eijk voerde gedurende diens leven en een boek over hem schreef, beschrijft zijn beeld van de man die de bijnamen ‘het beest van Harkstede’ en ‘de Nederlandse Jack the Ripper’ kreeg. Ook komen er bekenden van Willem aan het woord.

Seriemoordenaar

Willem van Eijk werd op 13 augustus 1941 geboren en is één van de bekendste Nederlandse seriemoordenaars. Hij is twee keer veroordeeld voor in totaal vijf moorden. Na een celstraf voor het vermoorden van twee vrouwen, keerde Willem terug in de samenleving. Hierna vermoorde hij nog eens drie vrouwen.

De vijf moorden, middels messteken en verwurging, leverde Willem uiteindelijk de naam het beest van Harkstede op, waarbij het laatste een verwijzing is naar het gelijknamige dorp in Groningen waar Willem op dat moment woonde. Van Eijk stierf in juni 2019 in de gevangenis van Vught.

Videoland

‘Het Beest van Harkstede’, geregisseerd door Marc de Leeuw en geproduceerd door VICE, is vanaf nu, woensdag 18 december, te zien bij Videoland.

Video: