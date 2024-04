De documentaire Bolta Zathe van Omrop Fryslân wint de Gouden Regiohelden Award van 2023. Dit is de jaarlijkse prijs voor de beste journalistieke productie van de regionale publieke omroepen.

Regiohelden Festival

De Regiohelden Awards zijn uitgereikt tijdens het jaarlijkse festival voor regionale journalistiek. Dat werd dit jaar gehouden in Leeuwarden. Voorafgaand aan dit festival konden alle regionale omroepen inzendingen insturen voor zes verschillende categorieën.

Gouden Regiohelden Award

De documentaire Bolta Zathe van Omrop Fryslân heeft de Gouden Regiohelden Award gewonnen. Het is een film over het eigenzinnige en kwetsbare leven van twee broers op een afgelegen boerderij. “Een mesthoop is de aanleiding, maar de oprechte nieuwsgierigheid naar andere mensen uit de buurt is de basis voor dit verhaal”, aldus de jury. “Dat zouden we vaker willen zien in de regionale journalistiek. De manier waarop journalist Hannah Swart vragen stelt, werkt ontwapenend. Het geeft een kijkje in het leven van twee mensen die in hun eigen bubbel leven en door hun omgeving worden bestempeld als ‘anders’. De documentaire is intiem en soms ongemakkelijk om naar te kijken, maar dat zet je als kijker wel aan het denken.”

Regiohelden Awards

Naast de Gouden Regiohelden Award werden er dit jaar ook zes andere Regiohelden Awards uitgereikt. Op deze pagina vind je de winnaars van de verschillende categorieën.