Omrop Fryslân Radio volledig in het teken van ‘Sis it mar’

Omrop Fryslân Radio heeft tussen kerst en oud en nieuw 24 uur per dag live gepresenteerde programma’s. In ‘Sis it mar!’ kunnen luisteraars verzoekjes aanvragen.

Programmering

De hele programmering staat 24 uur per dag in het teken van verzoekjes van luisteraars. “In deze bijzondere tijd is er behoefte aan verbinding. De regionale omroep van de provincie Friesland vult dat in met verzoekjes van en voor luisteraars.”, aldus de regionale omroep uit Friesland.

“Schouders eronder”

Alle medewerkers van Omrop Fryslân zetten de schouders er onder om het programma mogelijk te maken. Niet alleen de bekende programmamakers zijn te horen, maar ook medewerkers die in het dagelijks leven op andere afdelingen werken.

Verzoekjes

Van 27 december tot 31 december gaat overdag de gewone programmering door en zijn er ‘s nachts extra live gepresenteerde programma’s. Alle vier dagen en nachten staan verzoekjes centraal.

Luisteren

Luisteren naar de radiozender kan in de provincie Friesland via FM en DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Meer informatie: omropfryslan.nl/programma/sis-it-mar

Sociale media: