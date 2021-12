Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en het Noord Nederlands Orkest (NNO) gaan in 2022 een bijzondere samenwerking aan. Het aankomend jaar zenden en/of streamen de regionale omroepen ten minste een vijftal concerten (live) uit op tv en/of internet. Het eerste concert dat in 2022 door alle drie omroepen wordt gestreamd/uitgezonden is het Nieuwjaarsconcert op woensdag 5 januari.

“Uniek”

Geen enkel symfonie orkest in Nederland heeft zo’n mooie samenwerking met de regionale omroepen, aldus Piter Zwart (teamleider Orkestzaken). “Het NNO is ontzettend blij dat zij door deze uitzendingen naast haar trouwe publiek ook veel nieuwe luisteraars kan laten kennismaken met het oudste symfonie orkest van Nederland. Niet alleen in het Noorden, via internet ook ver daar buiten. Het NNO staat niet voor niets bekend als één van de meest avontuurlijke symfonieorkesten van Nederland.“, aldus het orkest in een persbericht.

Samenwerking

Eind 2020 is de samenwerking tussen het NNO en de omroepen begonnen. Het NNO kon geen concerten meer voor live publiek geven en zag op deze wijze een mogelijkheid het contact met haar publiek onderhouden. Het bood de omroepen de gelegenheid om een positieve noot uit te zenden in deze door coronanieuws gedomineerde tijden. De uitzendingen werden zeer gewaardeerd blijkt uit de vele reacties en uit de kijk- en luistercijfers.

2022

De concerten die in 2022 worden uitgezonden/gestreamd zijn: Nieuwjaarsconcert, Parijs & New York met muziek van Boulanger, Ravel en Dvorák (17 februari) en Matthäus Passion (7 april). In het najaar volgen nog twee nader te bepalen concerten. De geplande uitzendingen gaan ook door als er weer publiek in de zaal mag.

De regionale omroepen Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe zijn onder andere bij Ziggo in heel Nederland te bekijken in HD-kwaliteit. Meer informatie op het zenderoverzicht van Ziggo.

