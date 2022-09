De Utrechtse Internetkrant DUIC en RTV Utrecht gaan samenwerken in een project gericht op vernieuwing en versterking van de lokale journalistiek.

Projecten

Met studenten van de Hogeschool Utrecht en het ROC worden de komende maanden experimentele projecten in de stad opgezet, waarmee wordt onderzocht hoe de lokale journalistiek beter kan aansluiten bij het veranderend mediagedrag en de behoeften van de inwoners van de stad Utrecht.

Journalistieke ontmoetingsplaats

Het project ‘Nieuws in de Etalage’ heeft eerder de steun gekregen van de gemeente Utrecht in het kader van de centrumaanpak ‘Morgen Mooier Maken’. Dat heeft als doel de leegstand van winkelpanden in het centrum van Utrecht tegen te gaan, door nieuwe initiatieven te huisvesten. Twee voormalig winkelpanden in het hart van Utrecht op Achter Clarenburg worden momenteel omgebouwd tot redactieruimten, die gaan fungeren als journalistieke ontmoetingsplaats. Medio oktober moet de locatie worden opgeleverd.

Experimenteren

Studenten journalistiek van de Hogeschool Utrecht en van het ROC gaan van hieruit met de redacties van DUIC en RTV Utrecht onderzoek doen en experimenteren met nieuwe vormen van journalistiek. Het project staat open voor bredere samenwerking met andere mediapartijen in de stad.

“Groot belang”

“Investeren in goede onafhankelijke lokale journalistiek is juist in deze tijd van groot belang”, zegt William Valkenburg, mediadirecteur van RTV Utrecht. “Door samen te werken bereiken we een breder publiek en leren we van elkaar en van de studenten. Met de locatie in het hart van de stad zijn we zichtbaar en willen we het contact met ons publiek versterken.”

Subsidie

De gemeentelijke subsidie voor het project is vooralsnog voor de duur van een jaar. De coördinatie is in handen van Stichting Journallab, een organisatie die zich richt op het ontwikkelen van betekenisvolle journalistieke producten.