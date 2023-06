De Duitse publieke televisiezender ZDF is maandag tijdelijk niet te zien in Nederland. Dit bericht kabelaar SKV uit Veendam.

Voetbalwedstrijd

Op maandag 12 juni wordt er in het Weserstadion in Bremen een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Duitsland en de Oekraïne gespeeld. Duitsland speelt symbolische zijn duizendste interland tegen Oekraïne in het kader van: “Signaal voor vrede en begrip”. Deze wedstrijd wordt live uitgezonden door de Duitse zender ZDF.

Doorgifte blokkeren

Nu hebben alle Nederlandse providers die deze zender doorgeven van de ZDF en de Buma-Stemra het bericht gekregen de doorgifte van deze wedstrijd te blokkeren. Volgens de uitzendrechten die de ZDF heeft mag deze wedstrijd niet in Nederland doorgeven worden, aldus SKV op haar website.