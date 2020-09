Dutch Podcast Awards 2020 van start: nomineren vanaf nu mogelijk

Podcasts nomineren kan nu via podcastawards.nl. In 2019 werden maar liefst 1.000 podcasts genomineerd tijdens deze eerste fase van de verkiezing. Gezien de groeiende populariteit van podcasts rekent de organisatie op minimaal hetzelfde aantal. Het gaat om podcasts in alle soorten en maten. Van waargebeurde verhalen tot 1-op-1-interviews en podcasts over muziek, technologie en gezondheid.

Podcasts die je raken

“Het onderwerp maakt niet uit, waar het om gaat is dat het podcasts zijn die mensen raken, inspireren of iets bijbrengen. Iedereen die iets met podcasts heeft, kan tot en met 18 september drie titels insturen via podcastawards.nl“, aldus radio-dj Michiel Veenstra. De programmaleider van KINK is ook dit jaar het gezicht van de Dutch Podcast Awards.

10 categorieën

De Dutch Podcast Awards vinden voor het derde achtereenvolgende jaar plaats en worden georganiseerd door BNR Nieuwsradio. Er zijn deze keer 10 verschillende categorieën én zoals elk jaar een overall winnaar. In 2019 werd ‘De brand in het Landhuis’ van Simon Heijmans verkozen tot beste podcast van Nederland. “Ben je podcastmaker, een echte liefhebber of iemand die toevallig een keer naar een podcast heeft geluisterd waar je erg enthousiast over bent? Laat dan nu je stem horen, via podcastawards.nl”, aldus Veenstra.

Bekendmaking winnaars

De longlistfase duurt tot en met 18 september. De podcasts met de meeste stemmen worden officieel genomineerd waarna een tweede stemronde én een jury bepalen wie de winnaars worden in de verschillende categorieën. Dat wordt op vrijdag 6 november bekendgemaakt.

Meer info of podcasts nomineren kan via de vernieuwde website: podcastawards.nl.

