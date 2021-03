Eddy Keur vervangt tijdelijk Ruud de Wild op NPO Radio 2

Ruud de Wild is de komende tijd niet te horen op NPO Radio 2. De Wild wordt binnenkort geopereerd aan darmkanker en moet daarna revalideren. Zijn programma wordt tijdelijk overgenomen door Eddy Keur.

Darmkanker

Ruud heeft vanmiddag in De Wild in de Middag aangekondigd dat hij tijdelijk niet is te horen op NPO Radio 2: “Een aantal maanden geleden kreeg ik de diagnose darmkanker. Omdat ik er vroeg bij was, hebben ze me snel kunnen helpen. Helaas is niet alles weg en moet ik nog een keer geopereerd worden. Van deze ingreep zal ik een aantal weken moeten revalideren. Ik ben gezegend met de allerbeste artsen. Voor nu is het even klaar en wachten op de operatie. Ik hoop daarna snel weer terug te zijn, jullie zijn nog niet van mij af!”

Eddy Keur

De komende periode presenteert Eddy Keur (NH Radio) De Wild in de Middag. De laatste aflevering van Wild in het Weekend, het programma op vrijdag waarin Ruud het tegen zijn vriendin Olcay opneemt, komt te vervallen.

“KRO-NCRV en NPO Radio 2 leven vanzelfsprekend erg met Ruud mee en wensen hem veel sterkte en hopen hem weer snel terug te zien in de radiostudio.“, aldus een bericht op de website van NPO Radio 2.

