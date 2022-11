Eind 2024 zullen alle lokale publieke omroepen in Nederland te ontvangen zijn via DAB+. Dit bericht de overkoepelende organisatie voor lokale- en streekomroepen, NLPO, in een persbericht. Momenteel wordt er in een aantal regio’s in Nederland het signaal van lokale omroepen via DAB+ doorgegeven.

Extra geld

Het kabinet stelt hiervoor de komende tijd extra geld beschikbaar. Hierdoor kunnen lokale omroepen ook in de toekomst hun publiek goed blijven bereiken en bedienen. Marc Visch, directeur-bestuurder van de NLPO: “Iedereen die vandaag een digitale radio koopt, en dus overstapt van FM naar DAB+, kan de lokale omroep niet meer ontvangen. Het is daarom heel goed nieuws dat het kabinet dit probleem erkent en bereid is extra te investeren in het behoud van de toegankelijkheid van de lokale radio.”

Belangrijk medium

Uit onderzoek blijkt dat de bekendheid van de lokale omroep onder Nederlanders groot is. Radio is daarbij een uitermate belangrijk medium in de aanbodmix van de lokale publieke omroep. Zowel oudere en jongere doelgroepen luisteren veelvuldig naar de lokale omroep via radio.

Veranderingen

De realisatie van DAB+ maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen van het kabinet gericht op de organisatorische versterking en journalistieke professionalisering van de lokale omroeplaag. Gemeenten en omroepen hebben staatssecretaris Uslu van Media en Cultuur begin dit jaar voorgesteld om de lokale mediaopdracht per 2025 te reorganiseren in 80 zelfstandige lokale streekomroepen. De DAB+ frequentietoewijzing zal zoveel mogelijk worden geënt op deze nieuwe streekindeling.