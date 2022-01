Woensdag 19 januari start het EK Futsal. In Amsterdam (Ziggo Dome) en Groningen (MartiniPlaza) strijden de beste zaalvoetballers van zestien Europese landen om de Europese titel. Het evenement is live te volgen via de NOS

Wedstrijden

Alle wedstrijden van het Nederlands futsalteam, een kwartfinale, de halve finales en finale zijn live te zien op televisie, NOS.nl en de NOS-app. Ook is er iedere speeldag een EK-wedstrijd live op NOS.nl en de app te zien. Op NPO Radio 1 doet NOS Langs de Lijn verslag van de wedstrijden van het Nederlandse team en finalewedstrijden.

Presentatie

De presentatie van het EK Futsal bij de NOS ligt in de handen van Gert van ‘t Hof, die samen met ex-internationals Maarten Frankfort (87 interlands), Zaid el Morabiti (119 interlands) en Kenneth Goudmijn (ex-veld- en zaalvoetballer) de wedstrijden analyseert. Commentator Jeroen Elshoff en co-commentator Peter Rozenbeek (85 interlands) doen op televisie verslag van de wedstrijden van het Nederlands team en de finalewedstrijden .

Het commentaar op de radio en de livestream komt van Chris Wobben, samen ex-internationals Maarten Frankfort of Peter Rozenbeek. Soufiane Touzani maakt voorafgaand aan de groepswedstrijden van Oranje speciale reportages met spelers van het Nederlands Futsalteam.

Het programma vind je hier en meer informatie op deze website.