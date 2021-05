EK voetbal ook bij kleinere providers te bekijken in 4K

TriNed, Youfone, SK Veendam, SK Pijnacker, Kabeltex, Breedband Helmond, Open Fiber en Jonaz gaan het tijdelijke kanaal NPO1 4K doorgeven aan hun televisieabonnees. Dit bericht branchevereniging NLconnect op haar website. Eerder maakten Ziggo en KPN al bekend dit tijdelijke kanaal te gaan doorgeven aan hun klanten.

EK voetbal

De NPO biedt op het tijdelijke kanaal deze zomer wedstrijden van het EK voetbal aan in 4K-kwaliteit. Het tijdelijke kanaal NPO1 4K wordt door de NPO aan distributeurs aangeboden met een resolutie van 3840 × 2160 pixels met beeldverversing van 50 frames per seconde (2160P50) en met de HDR-standaard HLG (Hybrid Log Gamma). Qua audio wordt een MPEG2 en een Dolby Digital 5.1 signaal meegestuurd voor Nederlands commentaar.

EK voetbal in 4K

Op het 4K-kanaal zijn in 4K UHD kwaliteit alleen de wedstrijden van het EK voetbal beschikbaar die ook op het reguliere kanaal NPO1 worden uitgezonden. Wanneer in de laatste speelronde van de groepsfase tegelijkertijd een andere wedstrijd wordt uitgezonden op NPO3, dan is die laatste dus hooguit in HD-kwaliteit te zien (op NPO3). “Hetzelfde geldt helaas voor de andere grote evenementen van de aankomende sportzomer zoals de Tour de France en de Olympische Spelen“, aldus NLconnect.

Sociale media: