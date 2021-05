Ziggo gaat EK-voetbal in 4K-kwaliteit uitzenden

(Update) Ziggo gaat het gehele Europese Kampioenschap voetbal in 4K-kwaliteit uitzenden. De kabelaar gaat hiervoor een speciale versie van NPO 1 doorgeven.

Mediabox Next

Klanten van Ziggo die het EK-voetbal in 4K-kwaliteit willen zien moeten wel de beschikking hebben over een Mediabox Next en een geschikte televisie. De wedstrijden worden uitgezonden via een speciale 4K-versie van NPO 1 via de Mediabox Next. Alle wedstrijden en beelden uit de studio worden in 4K uitgezonden. Alle andere programma’s op NPO1 zijn opgeschaalde HD beelden naar 4K beeldkwaliteit.

Geen Teletekst

Via de speciale 4K-versie van NPO 1 zijn functionaliteiten zoals Teletekst en beschrijvende audio niet beschikbaar. “NPO1 levert het 4K signaal enkel zonder deze functionaliteiten aan, en Ziggo geeft dit één op één door. Daarom kunnen klanten met een Mediabox Next en een 4K tv deze aanvullende info helaas niet ontvangen op NPO1 op kanaal 1. Als je behoefte hebt aan deze informatie, ga dan naar kanaal 999. Hier vind je de reguliere (HD) uitzending van NPO1, inclusief aanvullende info. Dit geldt alléén voor klanten met een Mediabox Next en een 4K televisie. Alle andere klanten kunnen op NPO1 op kanaal 1 deze informatie ontvangen.“, aldus Ziggo.

4K niet via NPO 3

Voetbalwedstrijden die worden uitgezonden op NPO 3 zijn niet in 4K-kwaliteit te bekijken. Opnames die gemaakt worden van het EK-voetbal op NPO 1 met de Mediabox Next zijn wel terug te zien in 4K.

Specificaties uitzendingen 4K (bron Ziggo)

FPS 50 frames per seconde (2160p50) Audio Stereo MPEG-1 audio layer 2 Distributie DVB-C Bitrate +/- 20 Mbps 4K specificatie High Dynamic Range in Hybrid Log Gamma formaat Kleur Wide Color Gamut, BT.2020

Formule 1

Naast het EK-voetbal zendt Ziggo al de Formule 1 uit in 4K-kwaliteit. Deze uitzendingen zijn te zien via kanaal 14.

Meer aanbieders…

De verwachting is dat meer aanbieders het EK-voetbal in 4K-kwaliteit via NPO 1 gaan uitzenden. Meer informatie over 4K bij Ziggo op de website van de aanbieder.

Update 12.10 uur: artikel uitgebreid met technische specificaties van Ziggo.

