Ziggo gaat Formule 1 in 4K uitzenden via Ziggo Sport

Met ingang van het nieuwe seizoen gaat Ziggo de Formule 1 in 4K-kwaliteit uitzenden via Ziggo Sport. Deze sportzender is exclusief voor abonnees van Ziggo te zien via kanaal 14.

4K

Klanten van Ziggo die de Formule 1 in 4K-kwaliteit willen zien moeten wel de beschikking hebben over een Mediabox Next en een geschikte televisie. Daarnaast zijn de 4K-beelden alleen beschikbaar via Ziggo Sport op kanaal 14. De beelden in 4K-kwaliteit zijn dus niet te zien via Ziggo Sport Totaal. Alle trainingen, kwalificaties en races zijn in 4K beeldkwaliteit te zien. De voor-en nabeschouwing en de verschillende talkshows zullen in HD beeldkwaliteit te zien zijn.

“Beste kijkervaring”

“Ziggo biedt klanten gemakkelijk toegang tot exclusieve content waarbij de beste kijkervaring voorop staat. Formule 1 en Ziggo zijn al jaren onlosmakelijk verbonden. In een raceweekend maken de details het verschil. Dat geldt ook voor beeld. We brengen de kijkervaring van fans nu naar een hoger niveau door de hoogst mogelijke beeldkwaliteit te introduceren,” zegt Marcel de Groot, directeur Consumentenmarkt.

Aanbod

De Formule 1 is het eerste grote sportevenement dat Ziggo in 4K gaat uitzenden. Momenteel zijn er via Movies & Series (XL) al diverse films en series in 4K-kwaliteit on-demand te zien. Abonnees met het aanvullende pakket Movies & Series XL kunnen ook via kanaal 205 kijken naar Love Nature.

