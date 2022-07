De NOS doet van woensdag 6 juli tot en met zondag 31 juli verslag van het EK voetbal voor vrouwen via radio, tv en Internet.

Jaar later

Het EK zou aanvankelijk gespeeld worden van 11 juli tot en met 1 augustus 2021, maar aangezien het EK 2020 voor mannen vanwege de coronapandemie naar de zomer van 2021 werd verplaatst, werd

eveneens het EK voor vrouwen uitgesteld. Het EK vindt plaats in Engeland en wordt in tien verschillende stadions gespeeld, waarvan Wembley (Londen) en Old Trafford (het stadion van Manchester United) de bekendste zijn. Tijdens het toernooi wordt – voor het eerst bij het EK vrouwenvoetbal – gebruik gemaakt van een videoscheidsrechter (VAR) en doellijntechnologie.

Televisie

De NOS zendt 31 wedstrijden live voetbal uit op NOS.nl en de NOS-app. 27 EK-duels zijn op televisie te zien (in de derde groepswedstrijd worden de twee wedstrijden uit de groep tegelijkertijd gespeeld; één daarvan is live te zien op televisie, de andere in samenvatting).

In de poulefase zijn er twee wedstrijden per dag: om 18.00 uur en 21.00 uur. Het live verslag van het duel van 18.00 uur wordt omlijst met een voor- en nabeschouwing, met presentator Gert van ’t Hof en een analist. Om half negen start NOS Studio Engeland, waarin wordt warmgedraaid voor de wedstrijd van 21.00 uur. De wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen zijn altijd te zien op NPO 1. De overige wedstrijden zijn te zien via NPO 1 of NPO 3.

NOS Studio Engeland

Op prime time volgt NOS Studio Engeland, waarin de 21.00 uur wedstrijd centraal staat. NOS Studio Engeland is er rond de klok van half negen. Na de 21.00 uur-wedstrijd gaat het programma door tot elf uur. De presentatie is in handen van Sjoerd van Ramshorst en side-kick Suse van Kleef. Samen met analisten en gasten praten zij over de laatste ontwikkelingen op het EK. Ook is er iedere dag een schakeling met verslaggever Rivkah op het Veld voor het laatste Oranjenieuws en zijn er reportages over de teams, spelers en ander EK-nieuws. Het programma is te zien op NPO 3 of NPO 1.

NPO Radio 1

Tijdens het EK voetbal is er ook iedere dag NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 met het laatste EK-nieuws, updates, flitsen en uiteraard integrale verslagen van wedstrijden van het Nederlands elftal. De bekende NOS-commentatoren doen verslag van de wedstrijden, terwijl NOS-presentatoren samen met analisten in de studio de wedstrijden doornemen. ’s Avonds zijn er speciale reportages van verslaggevers Eline de Zeeuw en Thierry Boon.

Internet

Alle 31 wedstrijden van het EK zijn rechtstreeks te volgen via de livestreams op de NOS-app en NOS.nl. Hier vind je ook veel extra materiaal zoals interviews, het speelschema, livestreams, real-time statistieken en een liveblog. Op het YouTube-account van NOS Sport zijn alle samenvattingen van het EK snel en eenvoudig te bekijken.

Podcast

Na afloop van de wedstrijden van Oranje wordt er nabeschouwd in de NOS Voetbalpodcast. In het stadion – vlak na de wedstrijd – nemen de NOS Oranjewatchers, commentatoren en presentator Rivkah op het Veld/Gert van ’t Hof samen de prestaties van Oranje door.