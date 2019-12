El Clasico: FC Barcelona – Real Madrid live op Ziggo Sport

De klassieker in Spaanse competitie, El Clásico, tussen FC Barcelona en Real Madrid is vanavond live te volgen bij Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal.

Eerste van het seizoen

Vandaag wordt de eerste El Clásico van dit seizoen gespeeld in de Spaanse competitie La Liga. De klassieker stond eerst eind oktober op het programma maar werd toen uitgesteld vanwege de onrust in de stad Barcelona. Nu wordt de wedstrijd vanavond gespeeld tussen de twee Spaanse grootmachten.

Koppositie

In de wedstrijd van vanavond staat de koppositie in La Liga op het spel. Barça en Real Madrid hebben beide 35 punten na 16 duels. De Catalanen hebben een iets beter doelsaldo (+23) dan Real (+21). Sevilla bezet plek 3 met 4 punten minder dan de koplopers. De wedstrijd begint vanavond om 20.00 uur en wordt gespeeld in Camp Nou.

Ziggo Sport

De wedstrijd is vanavond live te volgen via Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 19.15 uur. In de studio van de sportzender ontvangt Jack van Gelder niemand minder dan Louis van Gaal. Het commentaar bij de wedstrijd is in handen van (El) Sierd de Vos. Ziggo Sport is zonder meerkosten te zien voor alle abonnees van Ziggo met digitale televisie op kanaal 14.

Ziggo Sport Totaal

Liefhebbers van de wedstrijd die geen abonnee zijn bij Ziggo kunnen de wedstrijd volgen via het aanvullende betaalpakket Ziggo Sport Totaal. De wedstrijd wordt uitgezonden via het kanaal Select.

Sociale media: