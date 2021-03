Ennio Morricone op 1 in NPO Radio 4 Filmmuziek Top 50

Ennio Morricone staat met de soundtrack van Once Upon a Time in the West op de eerste plaats van de NPO Radio 4 Filmmuziek Top 50. De nummer 2 is Schindler’s List van John Williams, die vorig jaar de lijst aanvoerde. De derde plek is voor Hans Zimmer met de muziek van Pirates of the Caribbean. De Filmmuziek Top 50 wordt vandaag, vrijdag 5 maart, van 12.00 tot 18.00 uur uitgezonden op NPO Radio 4.

Stijgers

De grootste stijger is Once Upon a Time in America van Ennio Morricone: de soundtrack klimt met dertien plaatsen naar nummer 26. Mike Oldfield wint met The Exorcist (Tubular Bells) negen plekken en staat nu op 25. Turks Fruit van Rogier van Otterloo en The Sound of Music van Richard Rodgers stijgen zes plekken en staan nu respectievelijk op 20 en 27.

Hofleveranciers

John Williams staat dit jaar met maar liefst acht noteringen in de Filmmuziek Top 50, op de voet gevolgd door Hans Zimmer met zeven werken. Ennio Morricone is vier keer vertegenwoordigd.

Uitzending

De Filmmuziek Top 50 wordt vrijdag 5 maart van 12.00 tot 18.00 uur uitgezonden op NPO Radio 4. De presentatie is in handen van Jet Berkhout, Sander Zwiep en Carine Lacor. De lijst is samengesteld door de luisteraars, die in aanloop naar de NPO Radio 4 Filmmuziek Top 50 konden stemmen op hun favoriete soundtracks. De complete lijst is te vinden op nporadio4.nl/filmmuziek.

Luisteren naar de radiozender kan via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

