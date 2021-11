Vanaf deze week is de stembus weer geopend voor de Top 1008 van Groot Nieuws Radio. Er kan gestemd worden tot en met 3 december.

Top 1008

De Top 1008 bevat de populairste Christelijke liederen gekozen door de luisteraars van de radiozender. 1008 verwijst naar de middengolffrequentie 1008 kHz waar de radiozender tot eind 2018 was te horen. Sindsdien is de radiozender te beluisteren via DAB+, Internet en diverse digitale radiopakketten.

Stemmen

Via de website van de radiozender kan er gestemd worden. Luisteraars kunnen in totaal 10 nummers uit de longlist én drie vrije keuzes opgeven. Dit jaar krijg jij als luisteraar van Groot Nieuws Radio als je meedoet aan de actie een cadeau toegestuurd.

11e editie

Dit jaar is alweer de 11e editie van de Top 1008. Tot en met 3 december 18.00 uur kan er gestemd worden voor de Top 1008, vanaf 22 december om 12.00 uur is de lijst te horen bij Groot Nieuws Radio. Al twee jaar op rij staat You Say van Lauren Daigle bovenaan. Op Oudejaarsdag wordt duidelijk wat het meest populair is onder de luisteraars van Groot Nieuws Radio wanneer de nummer 1 gedraaid wordt

Stemmen kan via de website Grootnieuwsradio.nl

