Er kan weer gestemd worden op de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5

De stembus voor de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 is sinds vanmorgen weer geopend. Er kan gestemd worden tot vrijdag 6 november 18.00 uur.

Opening

De stembus is vanmorgen in het programma Wekker-Wakker-Weekend van Jan Rietman virtueel geopend door Stef Bos, Rob de Nijs, Willeke Alberti, Jack Poels en Duncan Laurence. Tot vrijdag 6 november 18.00 uur kan Nederland via nporadio5.nl stemmen op de lekkerste evergreens uit de jaren 60, 70, 80 en recentere klassiekers .Tijdens de Stemweek draaien de dj’s van NPO Radio 5 alleen muziek uit de keuzelijst.

Stemfinaledag: lijstjes van luisteraars

Op vrijdag 6 november sluit de stembus. NPO Radio 5 staat dan van 06.00 tot 20.00 uur volledig in het teken van de Stemfinaledag. Elk half uur bespreken de dj’s de stemlijst van een luisteraar, die ook een aantal nummers mag laten horen. Stemmen kan tot 18.00 uur. Rond 18.30 uur begint de onthulling van de top 5. De volledige NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 wordt dinsdag 17 november bekendgemaakt. Vorig jaar was Het Dorp van Wim Sonneveld de hoogst genoteerde plaat in de Evergreen Top 1000.

Aftellen naar nummer 1

De Evergreen Top 1000 wordt uitgezonden van maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november, dagelijks van 06.00 tot 20.00 uur. Het dj-team bestaat uit Bert Haandrikman, Hans Schiffers, Daniel Dekker, Tom Herlaar, Bert Kranenbarg, Manuëla Kemp en Henkjan Smits. In vijf dagen tellen zij af naar de nummer 1.

Televisie

Manuëla Kemp en Henkjan Smits presenteren ook dit jaar weer het televisieprogramma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 (Omroep MAX), vanaf maandag 23 november elke werkdag rond 16.00 uur op NPO 1. Vanuit Studio 5 in Hilversum vertellen zij de verhalen áchter de bekende hits uit de lijst en laten Manuëla en Henkjan de mooiste videoclips zien.

Meer informatie via website van NPO Radio 5.

Sociale media: