Er kan weer gestemd worden voor de Radio 10 Top 4000 en Q-top 1000. Voor beide lijsten zijn deze week de stembussen weer geopend.

Radio 10 Top 4000

De Top 4000 is vanaf 4 december weer te horen op de radiozender. Stemmen kan sinds deze week via de website van de radiozender. Stemmen kan tot vrijdag 20 november. Luisteraars die stemmen voor de lijst maken kans op 4000 euro. Vorig jaar stond Queen met Bohemian Rhapsody bovenaan de lijst. Via het themakanaal Radio 10 Top 4000 is de lijst het gehele jaar te beluisteren. Luisteren kan hier.

Q-top 1000

Sinds deze week zijn ook de stembussen voor de Q-top 1000 van Qmusic geopend. Er kan via de website van Qmusic tot en met vrijdag 13 november gestemd worden. Ook in deze lijst stond Bohemian Rhapsody van Queen als hoogst genoteerde plaat vorig jaar. De Q-top 1000 is van zondag 15 november 12.00 uur tot en met vrijdag 20 november 18.00 uur te horen. Meer informatie via de website van de radiozender.