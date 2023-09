DJ Eric Corton krijgt met ingang van maandag 2 oktober meer zendtijd op radiozender KINK.

Meer uren

Eric Corton is vanaf maandag 2 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur te horen op de radiozender. Hij neemt hiermee de uren over van Tessa Mol die naar JOE vertrekt. Sinds augustus 2022 was hij al elke werkdag tussen 10 en 11 te horen. Tevens heeft hij zijn contract met KINK verlengd tot 1 januari 2025.

“Corton is gelukkig”

“Ik vond het al geweldig om iedere dag op KINK te mogen bulderen… maar daar komen nu nog twee uur per dag bij! Drie dagelijkse uren op de leukste zender van Nederland. Corton is gelukkig“, aldus Eric Corton op de website van de radiozender.

“Enorm blij”

“Eric is met zijn grote liefde voor alternatieve rockmuziek, prachtige stem en jarenlange radio-ervaring een 100% match met KINK,” aldus programmadirecteur Michiel Veenstra. “Ik ben er enorm blij mee dat hij met niet minder dan een verdriedubbeling van zijn doordeweekse zendtijd een nog grotere stempel wil drukken op ons station”.

Vrijdag CorVee

Naast zijn nieuwe tijden in de ochtenden van KINK blijft Corton op vrijdagavond tussen 19 en 21 uur te horen met Michiel Veenstra in het programma Vrijdag CorVee.