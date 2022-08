Eric Corton is vanaf maandag 29 augustus elke werkdag te horen op KINK met het programma ‘Het Beste Uit De KINK 1500’.Elke werkdag vanaf 10:00 laat hij je een selectie horen van de allerbeste nummers ooit uit de KINK 1500. Het programma maakt onderdeel uit van een nieuwe programmering van de radiozender die vanaf maandag 29 augustus van start gaat.

“Ik er naar uit”

“Ik kijk er enorm naar uit om de KINK luisteraar iedere dag te mogen trakteren op de allerbeste songs uit de KINK 1500. Mijn programma in het weekend was al tof, maar iedere dag op deze zender te zijn is een voorrecht en groot plezier!“, aldus Corton.

Wijzigingen

Eric was tot nu toe te horen in het weekend van KINK en op vrijdagmiddag samen met Michiel Veenstra in Vrijdag CorVee. Dat programma blijft bestaan, maar verhuist naar de vrijdagavond van 19:00 tot 21:00 uur. Daarnaast veranderen er nog wat dingen in onze nieuwe programmering:

KINK Rush Hour

KINK Rush Hour is er vanaf de nieuwe programmering ook op vrijdagmiddag, en op die dag wordt Tim Op het Broek bijgestaan door een nieuwe stem op KINK: Joy Stempher voor een speciale vrijmibo-editie. Op zaterdag en zondag verhuist Jim Vorwald met KINK NRG naar 12:00 – 15:00 en ook de programma’s van Mick Hummel en Lars Wijnhoven verschuiven een beetje.

De nieuwe programmering vind je hier.