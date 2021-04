Europa League: AS Roma – Ajax live op radio en tv

Vanavond speelt Ajax haar returnwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma. De wedstrijd is live te volgen op radio en televisie.

Europa League

Vanavond staat de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League op het programma voor Ajax. De club uit Amsterdam moet in Rome een 1-2 achterstand goedmaken om een plekje in de halve finale te bemachtigen. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te volgen via radio en televisie.

RTL 7

RTL 7 zendt Ajax-AS Roma live uit. De wedstrijd begint om 21.00 uur. De voorbeschouwing op de zender met Jan Boskamp en Theo Janssen begint om 20.00 uur. Na afloop van deze wedstrijd zijn er ook samenvattingen te zien van andere wedstrijden in de Europa League.

NPO Radio 1

Op NPO Radio 1 is de wedstrijd van Ajax te volgen in het programma Langs de Lijn en Omstreken. Dit programma is vanaf 20.30 uur te horen. NPO Radio 1 is ook te beluisteren op Internet.