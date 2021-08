Europa League: AZ – Celtic gratis te zien via Internet

De beslissende wedstrijd AZ – Celtic FC in de Play-offs van de Europa League wordt donderdag alleen uitgezonden via Internet. De wedstrijd van de club uit Alkmaar is niet live te zien via de televisie. AZ moet in eigen huis een achterstand van 0-2 tegen de Schotse club goedmaken.

Rechten

Nadat vorige week geen van de Nederlandse zenders de uitzendrechten van het duel in Glasgow had weten te bemachtigen, is dat deze week wederom het geval. Wel is de wedstrijd gratis live te volgen via de digitale kanalen van AZ, aldus de voetbalclub op haar website.

“Geen interesse”

Algemeen Directeur Robert Eenhoorn: “Nadat biedingen voor deze wedstrijd bij ons waren binnengekomen, begrijpen we nu ook beter waarom vorige week door Celtic geen overeenkomst is gesloten. Vanuit het buitenland is er meer dan voldoende serieuze interesse, maar bij de Nederlandse zenders ligt dat blijkbaar anders. Deze ontwikkeling is niet goed voor het Nederlands voetbal en wat ons betreft een mooie uitdaging voor de toekomstig directeur van de NL League.”

Live via AZ Media

Om de Nederlandse fans toch de mogelijkheid te bieden de wedstrijd live te volgen, heeft AZ Media de registratie in eigen hand genomen in samenwerking met een gerenommeerd en ervaren productiebedrijf. De stream, conform internationale kwaliteitsnormen, zal via de clubkanalen van AZ te zien zijn. Vanuit het AFAS Stadion worden de AZ-supporters live op de hoogte gehouden, inclusief voorbeschouwing, analyses en interviews. Het programma start om 19:55 uur op AZ’s Facebook-pagina. De wedstrijd zelf begint om 20.15 uur.