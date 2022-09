Radiozender Extra AM schakelt eind dit jaar haar middengolfzender op 1332 kHz uit. De radiozender blijft wel actief op Internet.

Hoge energieprijzen

Onder andere de hoge energieprijzen is één van de redenen om afscheid te nemen van de middengolf. Sinds een aantal jaar zendt Extra AM in de regio Amsterdam uit via een zogenaamde laagvermogen middengolfvergunning op 1332 kHz. “Niet alleen de hoge energieprijzen spelen ons parten, eind dit jaar moeten wij ook afscheid nemen van onze enige sponsor. En omdat nagenoeg iedereen de torenhoge inflatie in zijn portemonnee voelt vinden we het nu ongepast om nogmaals een ‘Crowdfund’ op te starten“, aldus de radiozender op haar website.

Geen toekomst voor middengolf

De radiozender geeft aan dat uitzenden via de middengolf geen toekomst meer heeft en dat argument wordt ondersteund door een gehouden luisteronderzoek door de radiozender. “Uiteindelijk is het door ons gehouden luisteronderzoek, dat inzicht moest geven in de hoeveelheid luisteraars via de AM, van doorslaggevende betekenis geweest om er dit jaar een punt achter te zetten. Ondanks de charme van het uitzenden via de middengolf moeten we realistisch zijn en erkennen dat de AM geen toekomst heeft”

Online

De radiozender blijft wel uitzenden maar dan allee via Internet. “Zoals het er nu naar uitziet wordt de zender ergens tussen kerst en nieuwjaar uitgezet maar dat kan ook eerder zijn mochten de energieprijzen verder door het dak schieten!“, aldus de radiozender.