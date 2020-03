Extra kerkdiensten op radio en televisie door cornonavirus

De komende periode zijn er extra kerkdiensten te volgen op radio en televisie via zowel Groot Nieuws Radio als de EO.

Kerkdiensten gaan niet door

In verband met maatregelen vanwege het cornonavirus is het advies om bijeenkomsten waar meer dan 100 personen samenkomen af te gelasten. Hierdoor vervallen veel kerkdiensten dit weekeinde. De EO en Groot Nieuws Radio brengen daarom extra kerkdiensten live op radio en televisie.

EO

De komende weken zendt de EO iedere zondagmorgen om 9.20 uur een televisie-kerkdienst uit op NPO 2. “We willen mensen in de gelegenheid stellen om samen een kerkdienst te beleven”, vertelt EO-directeur Arjan Lock. Zondag zendt de EO uit vanuit de kapel van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Voorganger is René de Reuver; scriba van de Protestantse Kerk.

Groot Nieuws Radio

Groot Nieuws Radio organiseert zondagochtend een live kerkdienst met ds. Ron van der Spoel. “Ron van der Spoel komt naar de studio om daar te preken. Ook bidden we samen voor slachtoffers van het coronavirus en is er ruimte voor voorbede voor luisteraars. Na de dienst is ruimte om door te praten over de preek van Ron van der Spoel. Luisteraars kunnen via WhatsApp en de website hun vragen indienen.”, aldus de radiozender.

De radiozender is in heel Nederland te beluisteren via DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. Meer informatie over de luisteropties naar de radiozender vind je hier.

Dag van Nationaal Gebed

EO en Groot Nieuws Radio organiseren samen met ChristenUnie, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. “Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’.”, aldus de organisatoren.

Livestream

ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland starten de website www.nationaalgebed.nl. Op 18 maart om 09:00 uur start daar een livestream, die tot 19:00 uur duurt.

