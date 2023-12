Family7 is teleurgesteld in het feit dat aanbieders Delta en Caiway stoppen met het doorgeven van de christelijke televisiezender.

Stopzetten doorgifte

Aanbieders Delta en Caiway, beide onderdeel van DELTA Fiber Nederland, maakten onlangs bekend de doorgifte van Family7 per 15 januari 2024 stop te zetten. “In oktober ontvingen wij vanuit Delta een ‘termination letter’ waarin zij onze uitzendovereenkomst om via Delta en Caiway uit te zenden opgezegd hebben. We zijn vanaf dat moment in gesprek gegaan met Delta om te onderzoeken of we tot een nieuwe overeenkomst konden komen. Helaas hebben wij elkaar niet kunnen vinden in de onderhandelingen“, aldus Family7 in een verklaring. Daarom wordt de doorgifte bij beide aanbieders stopgezet per 15 januari.

Alternatieven Family 7

De christelijke televisiezender betreurt het feit dat de doorgifte bij neide aanbieders wordt stopgezet maar geeft aan dat er alternatieven zijn. Zo blijft de televisiezender via andere aanbieders te ontvangen.

De zender is ook te abonneren via Internet via het zogenaamde Family7 Plus-abonnement. Hier kan de televisiezender live worden bekeken maar kunnen ook alle programma’s on-demand worden terug gekeken. Dit abonnement kost drie euro per maand. Meer informatie vind je hier.