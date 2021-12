Televisiezender Family7 is een doneeractie gestart om de technische faciliteiten om haar uitzendingen mogelijk te maken te vernieuwen. In totaal hoopt de zender met de actie Family7 in Actie 200.000 euro op te halen.

Techniek

Family7 in Actie is dit jaar bestemd voor de techniek achter Family7. “Dat klinkt misschien abstract, maar toch vormt deze afdeling het kloppende hart van het bedrijf. Zonder goede technische ondersteuning komen onze programma’s niet bij jou op de televisie of computer! Zonder techniek geen Family7!“, aldus de televisiezender met Christelijke programma’s.

200.000 euro

De televisiezender vraagt een bedrag van 200.000 euro aan haar kijkers om de techniek voor de komende vijf jaar op orde te krijgen. Doneren kan via de actiewebsite van de televisiezender. Met de gift wil de zender haar uitzendstraat vernieuwen en nieuwe servers kopen om programma’s op te bewaren. Inmiddels is er al bijna 40.000 euro opgehaald.

