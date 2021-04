FC Groningen – sc Heerenveen gratis via Kabelnoord

Aanstaande zondag, 11 april, wordt de wedstrijd FC Groningen – sc Heerenveen gespeeld in de Eredivisie. De ‘derby van het Noorden’ is gratis te zien via Kabelnoord.

Derby van het Noorden

De wedstrijden tussen FC Groningen en sc Heerenveen worden de derby van het Noorden genoemd. Traditiegetrouw biedt aanbieder Kabelnoord deze wedstrijd gratis aan, aan haar klanten met digitale televisie. De wedstrijd wordt uitgezonden via ESPN 2. Deze wedstrijd, die zondag om 14.30 uur begint, is gratis te zien via Kabelnoord op kanaal 311.

Meer informatie op de website van de aanbieder.

Radio

Via de radio is de wedstrijd te volgen via het programma NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+ en wereldwijd via Internet. Daarnaast besteedt Radio Noord veel aandacht aan de wedstrijd.