Zondag 31 januari staan de wedstrijden Feyenoord-PSV en AZ-Ajax op het programma. De wedstrijden zijn live te volgen op radio en tv.

Super sunday

Zondag 31 januari is het ‘Super sunday’ in de Eredivisie met twee krakers op het programma: Feyenoord-PSV en AZ-Ajax. De wedstrijden tussen Feyenoord en PSV begint zondag om 14.30 uur. Om 16.45 uur wordt er in Alkmaar afgetrapt voor de Noord-Hollandse derby tussen AZ en Ajax. Beide wedstrijden zijn live te volgen op radio en televisie.

Niet op hoofdkanaal ESPN

ESPN heeft er voor gekozen om zowel Feyenoord-PSV als AZ-Ajax niet op het hoofdkanaal uit te zenden. Dit hoofdkanaal is bij veel aanbieders te zien in het digitale basispakket. Zowel Feyenoord-PSV als AZ-Ajax worden op ESPN2 uitgezonden. Hiervoor is vaak een aanvullend abonnement nodig op de sportzender. Ook kan er via aanbieders als Ziggo en KPN een zogenaamde dagpas worden aangeschaft. Daarnaast is de wedstijd online te volgen via de streamingdienst ESPN Watch.

Radio

Via de radio zijn beide wedstrijden live te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Deze radiozender is te ontvangen via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Daarnaast zijn de wedstrijden live te volgen via regionale radiozenders als Radio Rijnmond en NH Radio.

Samenvatting

Op NPO 1 is vanaf 19.00 uur een samenvatting van beide wedstrijden te zien in NOS Studio Sport.