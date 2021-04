Het evenement ‘538 Oranjedag’ dat zaterdag 24 april gaat plaatsvinden in Breda is al uitverkocht. Na de aankondiging van Fieldlab Evenement ‘538 Oranjedag’ dinsdagavond, werden meer dan 1 miljoen tickets aangevraagd.

Laatste kaarten nog te winnen….

Vanmiddag kregen geïnteresseerden via loting de kans om hun tickets te verzilveren. Bij ‘538 Oranjedag’ op het Chasséveld in Breda is ruimte voor 10.000 bezoekers en het test-evenement is zojuist officieel helemaal uitverkocht. Luisteraars van Radio 538 maken komende week kans op de allerlaatste kaarten.

“Interesse is enorm”

Coco Hermans, Radio Director 538: “De interesse voor ‘538 Oranjedag’ is enorm. We hadden wel verwacht dat veel mensen zich zouden aanmelden, maar dit is meer dan 25 keer zoveel als we onder normale omstandigheden op het Chasséveld kwijt zouden kunnen. ”

Niet iedereen blij

Niet iedereen is blij met het Fieldlab Evenement van Radio 538 dat in Breda wordt gehouden. Bredase horecaondernemers waren woedend na de aankondiging van een officieel testevenement voor een ’Koningsdagfeest’ van Radio 538. Radio 538 en de Bredase horeca bespreken binnenkort hoe ze kunnen samenwerken, na de onrust die is ontstaan over het Koningsfeest van de muziekzender in de stad, aldus De Telegraaf.

Uitzending

‘538 Oranjedag’ vindt zaterdag 24 april van 12.00 tot 20.00 uur plaats op het Chasséveld te Breda. Op dinsdag 27 april (Koningsdag) kan ook de rest van Nederland mee feesten vanuit huis, tuin, balkon of onderweg, met een speciale event-uitzending van ‘538 Oranjedag’ op Radio 538 en is het event te zien op TV 538, 538.nl en SBS6.

