De film Elvis is vanaf nu te zien via de streamingdienst HBO MAX. De film van Baz Luhrmann gaat natuurlijk over muzikant Elvis Presley.

Elvis

De film Elvis ging in juni van dit jaar in premiere in de bioscoop en is nu te zien via de streamingdienst HBO MAX. De muziekfilm kent hoofdrollen voor Austin Butler en Tom Hanks.

Manager

In deze film over Elvis Presley (Austin Butler) is het leven van de muzikant te zien vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde relatie met zijn mysterieuze manager Colonel Tom Parker (Tom Hanks). “Aan de hand van Parker schetst de film de meer dan 20 jaar beslaande complexe dynamiek tussen hem en Presley, van Presley’s doorbraak tot aan zijn status als ongekende superster, tegen de achtergrond van het veranderende culturele landschap en het verlies van onschuld in Amerika. Centraal in die reis staat een van de belangrijkste en invloedrijkste mensen in het leven van Elvis: Priscilla Presley (Olivia DeJonge)“, aldus HBO MAX in een persbericht.

