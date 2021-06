Film1 Action toegevoegd aan Amazon Prime Video Channels

Film1 Action is vanaf nu als lineair kanaal beschikbaar op Amazon Prime Video Channels in Nederland. Prime-leden zullen dan in Nederland toegang hebben tot alle vier de Film1-kanalen in het maandelijks betaalde pluspakket.

Channels

Met Amazon Prime Video Channels kunnen bestaande en nieuwe abonnees van Prime Video extra kanalen toevoegen aan hun abonnement, elk met minstens 14 dagen gratis proefperiode, op elk moment de kans om op te zeggen en geen langetermijncontracten. Zo worden onder andere de Prime Channels Film1 , StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV tegen extra betaling beschikbaar gesteld.

Alle kanalen

Eind vorig jaar lanceerde Film1 met succes zijn drie andere lineaire kanalen – Film1 Premiere, Film1 Drama en Film1 Family en een selectie van on demand-content op Prime Video Channels in Nederland. Daar is nu Film1 Action aan toegevoegd.

“Meest populaire genre”

“Het actiegenre is het meest populaire genre op Film1, wat de toevoeging van Film1 Action aan Amazon Prime Video Channels bijzonder relevant maakt voor de Nederlandse kijkers. Bij Film1 zijn we altijd bezig om de beste en meest aansprekende films die we bij topdistributeurs hebben geselecteerd naar onze kijkers te brengen”, aldus Jeroen Bergman, Managing Director bij Film1.

