Film1 tijdelijk goedkoper via Amazon Prime Video Channels

De filmdienst Film1 is tot eind dit jaar voor 5 euro per maand af te nemen via Amazon Prime Video Channels.

Prime Video Channels

Deze week introduceerde Amazon de zogenaamde Prime Video Channels in Nederland via haar on-demand dienst Amazon Prime. Met Amazon Prime Video Channels kunnen bestaande en nieuwe abonnees van Prime Video extra kanalen toevoegen aan hun abonnement, elk met minstens 14 dagen gratis proefperiode, op elk moment de kans om op te zeggen en geen langetermijncontracten.

Aanbod

Sinds deze week zijn onder andere de Prime Channels StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV tegen extra betaling beschikbaar. Een van de Prime Video Channels

is ook de filmdienst Film1.

Film1

Film1 heeft een deal gesloten met Amazon waarbij het on demand-aanbod van Film1 en drie van de lineaire tv-kanalen beschikbaar zijn binnen Amazons nieuwe Prime Video Channels. Tot en met 31 december krijgen de Nederlandse leden van Amazon Prime toegang tot de filmdienst als een extra betaalpakket van 5 euro per maand, in plaats van het reguliere tarief van 9,99 euro per maand.

“Positie verstevigen”

“Film1 blijft zijn positie verstevigen binnen de Nederlandse markt van zowel de betaaltelevisie als streaming services. Nu het consumentengedrag sneller verandert dan ooit, onderzoeken we diverse mogelijkheden om het merk Film1 gemakkelijk bereikbaar te maken voor het Nederlandse publiek”, aldus Jeroen Bergman, Managing Director bij Film1 in een persbericht.

Ziggo

Overigens biedt Ziggo momenteel ook een speciale actie waarbij Film1 de eerste 6 maanden voor 5 euro per maand kan worden afgenomen.