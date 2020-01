Film1 breidt aanbod uit met honderden nieuwe titels

Filmzender Film1 breidt de komende periode haar aanbod uit met honderden nieuwe titels. Dit komt door een nieuw gesloten overeenkomst met New Regency en Dutch FilmWorks (DFW)

Nieuwe titels

De overeenkomst met New Regency levert 75 titels op waaronder het met vier Oscars bekroonde Bohemian Rhapsody. Rami Malek sleepte hier zijn eerste Oscar mee in de wacht door zijn vertolking van de charismatische Queen frontman Freddie Mercury. De film die geregisseerd werd door Bryan Singer vertelt het verhaal van de legendarische Britse rockband Queen tot aan hun wereldberoemde optreden op Live Aid in 1985. Bohemian Rhapsody is vanaf januari te zien op de filmzender.

De overeenkomst met Dutch FilmWorks (DFW) levert 125 nieuwe titels op voor Film1, zoals The Hitman’s Bodyguard en Angel Has Fallen. Maar ook bekroonde films als The Wolf of Wall Street, Moonrise Kingdom en Foxcatcher. Naast blockbusters uit Hollywood zijn Nederlandse filmtitels ook onderdeel van de deal.

Meer overeenkomsten

De deals met New Regency en DFW volgen op de eerdere licentieovereenkomsten van Film1 met meer dan tien grote contentleveranciers, waaronder: Belga Films, Sony Pictures Entertainment, Paradiso Entertainment, Splendid Film, Cherry Pickers, Just Bridge, Premiere TV Distribution, Three Lines Pictures, Kew Media en A+E Networks.

Overname

Afgelopen zomer nam SPI International de Nederlandse premium televisie- en video-on-demand-service Film1 over van Sony Pictures Television (SPT) Networks.