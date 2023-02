Film1 heeft onlangs meer dan zestig titels van Dutch FilmWorks uit de Benelux bemachtigd, waaronder Hollywood-kaskrakers en populaire titels als Hitman’s Wife’s Bodyguard, Till Death, Way Down, Moonfall en Zwanger & Co.

“Brede selectie”

“De catalogus van Dutch FilmWorks biedt naast populaire Hollywoodfilms een brede selectie succesvolle Nederlandse bioscoopfilms. Deze overname versterkt het aanbod op de themazender Film1 Family met dertig Nederlandse romcoms en familiefilms, waaronder Brief voor de Koning, Mannenharten, Whitestar en Smoorverliefd. Na vertoning op de premium filmzender Film1 is een selectie van deze films ook te zien op basiszender FilmBox”, aldus Berk Uziyel, CEO van SPI International, het moederbedrijf van Film1.