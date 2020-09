Filmzender Film1 brengt Oscarwinnaar Parasite als eerste op de Nederlandse televisie. Dit bericht de zender in een persbericht.

Overeenkomsten

De filmzender heeft onlangs overeenkomsten gesloten met distributeurs Entertainment One (eOne), September Film en Belga Films. Hiermee worden in totaal vijftig titels toegevoegd aan de verzameling van Film1. Onder de nieuwe films zijn de Oscarwinnaars van 2020 en 2019 voor beste film, Parasite en Green Book,

evenals recente Hollywoodhits Bombshell, The Gentlemen and Knives Out.

Parasite

Parasite van Bong Joon-ho gaat voor het eerst op de Nederlandse televisie uitgezonden worden op Film1 Premiere in september en de nieuwe aanwinsten zoals eOne’s drievoudige Oscarwinnaar Green Book zullen dit jaar en in 2021 in de programmering worden opgenomen.

“Verheugd”

“We zijn verheugd om de meest spraakmakende film van 2019, Parasite, voor het eerst naar het Nederlandse tv-publiek te brengen. We werken er voortdurend aan om ons contentaanbod uit te breiden door versterkte samenwerkingen met grote distributeurs, met ook een focus op Nederlandse filmdistributeurs”, aldus Jeroen Bergman, Managing Director van Film1.

De filmzender is te abonneren bij vrijwel aanbieders van digitale televisie in Nederland.