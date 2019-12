Film1 tijdelijk gratis te zien bij diverse aanbieders digitale televisie

De filmzenders van Film1 zijn de komende periode bij onder andere Canal Digitaal, Online.nl, SKV, Caiway en Tele2 enige tijd gratis te zien.

Aanvullend pakket

Normaliter kan het filmpakket van Film1 als aanvullend abonnement worden afgenomen. Het pakket bestaat uit de filmzenders Premiere, Action, Family en Drama. Daarnaast biedt de aanbieder een on-demand online aanbod.

Gratis

In de komende periode is de filmzender bij diverse aanbieders gratis te zien voor abonnees van digitale televisie bij onder andere Canal Digitaal, SKV Veendam, Tele2 en Caiway.

Zo is de filmzender dit weekeinde gratis te zien bij de aanbieders Caiway en Tele 2. Bij aanbieders Canal Digitaal, Online.nl en Stichting Kabelnet Veendam (SKV) is de filmzender in de periode van 27 december tot en met 30 december zonder meerkosten te bekijken.

Ziggo

Aanbieder Ziggo heeft eerder dit jaar al een gratis kijkweekeinde aangeboden aan haar klanten voor Film1.

